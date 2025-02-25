Касерес из «Динамо» о погоде в России: «Прилетел в минус 12 – сразу отморозил губы. Никогда такого мороза не видел, снег тоже впервые»
Хуан Касерес рассказал, что отморозил губы, как только прилетел в Россию.
24-летний парагвайский защитник перешел в «Динамо» из аргентинского «Лануса» 20 февраля.
– Как встретила Москва?
– Мне «повезло» с погодой – прилетел в самые холодные дни. Губы сразу отморозил. Я никогда такого мороза не видел – минус 12! И снег тоже впервые.
Для меня все это было удивительно, – заявил защитник «Динамо» Хуан Касерес.
Касерес из «Динамо» о татуировках: «На одной руке – слон, символ семьи. На другой – мое изображение мальчиком во дворе, а потом взрослым футболистом и дата дебюта в Аргентине»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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