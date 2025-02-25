Касерес из «Динамо» о татуировках: «На одной руке – слон, символ семьи. На другой – мое изображение мальчиком во дворе, а потом взрослым футболистом и дата дебюта в Аргентине»
Новичок «Динамо» Хуан Касерес рассказал о значении своих татуировок.
24-летний парагвайский защитник перешел из аргентинского «Лануса» 20 февраля.
– У тебя много татуировок. Что они означают?
– На одной руке мое изображение мальчиком во дворе, играющим с мячом, а потом на поле – уже взрослым футболистом.
Написано: «День, о котором думал, день, о котором мечтал, день, когда это свершилось». И дата моего дебюта в чемпионате Аргентины – 14 февраля 2020 года. Исполнилась детская мечта.
На другой руке – слон, символ семьи. На ноге – изображение моего района и собака Кальвин. Ее тоже планирую привезти в Москву, – сказал защитник «Динамо» Хуан Касерес.
Новичок «Динамо» Касерес о политике: «Скоро все это закончится, думаю. Для меня главное – футбол, переход стал большим спортивным вызовом»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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