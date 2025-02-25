  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Акинфеев о новой базе ЦСКА: «Макет сделан по европейским стандартам. Совершенная инфраструктура, елки, пляж. Наверное, половина команды будет оставаться, чтобы позагорать»
13

Акинфеев о новой базе ЦСКА: «Макет сделан по европейским стандартам. Совершенная инфраструктура, елки, пляж. Наверное, половина команды будет оставаться, чтобы позагорать»

Игорь Акинфеев высказался о новой базе ЦСКА.

В деревне Мышецкое был заложен первый камень в основание новой базы ЦСКА.

Завершение строительства базы запланировано на конец 2028 года.

Комплекс будет включать в себя жилой корпус с медицинским центром и разминочным залом, несколько натуральных полей и одно искусственное, на котором возведут трибуну на 500 человек. На базе одновременно смогут тренироваться основная и молодежная команды, а также игроки из академии клуба.

«Заложен только первый камушек. Новое поколение, которое будет здесь тренироваться, надеюсь, будет выигрывать и чемпионат, и еврокубки.

Судя по макету, который я видел, здесь намного лучше, потому что в Ватутинках одно поле не функционирует.

Здесь же большой масштаб, совершенная инфраструктура, елки, пляж. Это не самое главное, но приятно, что здесь есть вода, будет возможность искупаться.

Наверное, половина команды будет оставаться летом на базе, чтобы позагорать. Данный макет базы сделан по европейским стандартам», – сказал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Р-Спорт»
logoИгорь Акинфеев
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Кубок Испании. 1/2 финала. «Реал» в гостях у «Сосьедада» Захаряна
1385 минут назад
Кубок Италии. 1/4 финала. «Ювентус» играет с «Эмполи»
397 минут назадLive
Фанаты «Ипсвича» скандировали «Вы гребаное дерьмо» на матче с «МЮ» после гола Филоджин-Байдейса
512 минут назад
Холанд забил 20+ голов в каждом из трех сезонов в АПЛ. Эрлинг был лучшим бомбардиром двух предыдущих чемпионатов, а в этом отстает от Салаха на 5 мячей
514 минут назад
«МЮ» пропустил первым в 7 из 10 последних матчей – во всех семи Онана был в воротах. Филоджин-Байдейс забил на 4-й за «Ипсвич»
416 минут назад
«МЮ» из-за ошибки Доргу пропустил от «Ипсвича» на 4-й минуте. Защитник сделал пас мимо Онана – Филоджин-Байдейс забил в пустые ворота
1225 минут назад
Аморим о 16-матчевой безголевой серии Хейлунда: «Команда не помогает Расмусу, не представляет угрозу. У него будет больше моментов, если «МЮ» улучшит игру»
631 минуту назад
Кубок Франции. «ПСЖ» в гостях у «Бриошена». Смотрите игру на Спортсе’‘, началась предматчевая студия с Лукомским и Денисовым
232 минуты назадВидео
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Тоттенхэма», «МЮ» принимает «Ипсвич», «Арсенал» играет с «Ноттингем Форест», «Ливерпуль» – с «Ньюкаслом»
21037 минут назадLive
Судейский комитет удивлен отменой красной карточки Антони. В CTA считают, что судья безупречно оценил подкат сзади без возможности сыграть в мяч
1338 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«МЮ» забил в 1-м тайме впервые за 8 игр, а дважды – за 20 матчей. Сегодня – автогол «Ипсвича» и мяч де Лигта
1 минуту назад
«Ювентус» – «Эмполи». Влахович и Коло-Муани играют. Онлайн-трансляция
46 минут назадLive
«Манчестер Юнайтед» – «Ипсвич». 2:1 – де Лигт забил, Филоджин-Байдейс отличился после ошибки Доргу, у Морси автогол. Онлайн-трансляция
209 минут назадLive
Кубок Франции. 1/4 финала. «ПСЖ» в гостях у «Бриошена» из 4-й лиги, «Дюнкерк» выбил «Брест», отыгравшись с 0:2
610 минут назадLive
«Реал Сосьедад» – «Реал». Эндрик, Гюлер, Винисиус и Беллингем играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:30
2321 минуту назад
Кубок Германии. 1/4 финала. «Лейпциг» против «Вольфсбурга»
522 минуты назадLive
«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити». 0:1 – Холанд забил. Онлайн-трансляция
323 минуты назадLive
«Ноттингем Форест» – «Арсенал». Райс, Эдегор и Троссард в старте. Онлайн-трансляция
836 минут назадLive
Салах о наследии в «Ливерпуле»: «Хочу, чтобы болельщики помнили, что я все отдал городу и не ленился»
641 минуту назад
«Ливерпуль» – «Ньюкасл». Онлайн-трансляция начнется в 23:15
549 минут назад