Акинфеев о новой базе ЦСКА: «Макет сделан по европейским стандартам. Совершенная инфраструктура, елки, пляж. Наверное, половина команды будет оставаться, чтобы позагорать»

Игорь Акинфеев высказался о новой базе ЦСКА.

В деревне Мышецкое был заложен первый камень в основание новой базы ЦСКА.

Завершение строительства базы запланировано на конец 2028 года.

Комплекс будет включать в себя жилой корпус с медицинским центром и разминочным залом, несколько натуральных полей и одно искусственное, на котором возведут трибуну на 500 человек. На базе одновременно смогут тренироваться основная и молодежная команды, а также игроки из академии клуба.

«Заложен только первый камушек. Новое поколение, которое будет здесь тренироваться, надеюсь, будет выигрывать и чемпионат, и еврокубки.

Судя по макету, который я видел, здесь намного лучше, потому что в Ватутинках одно поле не функционирует.

Здесь же большой масштаб, совершенная инфраструктура, елки, пляж. Это не самое главное, но приятно, что здесь есть вода, будет возможность искупаться.

Наверное, половина команды будет оставаться летом на базе, чтобы позагорать. Данный макет базы сделан по европейским стандартам», – сказал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев .