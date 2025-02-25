Кубок Франции. 1/4 финала. «Анжер» примет «Реймс», «Канн» против «Генгама», «ПСЖ» сыграет с «Бриошеном» из 4-й лиги в среду
Во Франции проходят матчи 1/4 финала Кубка страны.
Во вторник «Анжер» примет «Реймс», «Канн» сыграет с «Генгамом».
В среду «Брест» будет противостоять «Дюнкерку», «ПСЖ» проведет гостевой матч против «Бриошена» из 4-й лиги.
1/4 финала
Франция. Кубок 25 февраля 20:00
1/4 финалаСтад Раймон Копа
Франция. Кубок 25 февраля 20:00
1/4 финалаStade Pierre de Coubertin 2
Франция. Кубок 26 февраля 18:00
1/4 финалаCтад Франсис Ле Бле
Франция. Кубок 26 февраля 20:10
1/4 финалаРоазон Парк
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Что за чудо из 4-й лиги дошло до «ПСЖ»? Соавтор кубковых сенсаций – Захарян
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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