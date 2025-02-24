Полицейского и фаната «Арсенала» уволили и на 3 года забанили на матчах АПЛ. Он кинул файер в толпу в Мюнхене и скандировал кричалки про крушение вертолета владельца «Лестера»

Полицейскому и фанату «Арсенала» на 3 года запретили посещать матчи в Англии.

Болельщик «Арсенала » Гордон Ирикефе был отстранен от всех футбольных матчей в Великобритании после слушания в Вестминстерском суде в понедельник.

На прошлой неделе дисциплинарное разбирательство установило, что он нарушил профессиональные стандарты поведения в полиции.

Ирикефе, подавший в отставку 12 февраля перед тем, как был уволен без права на восстановление, был признан виновным в серьезных нарушениях служебной этики. Инциденты с его участием фиксировались на матчах «Арсенала» с октября 2022 года по апрель 2024 года.

Среди прочего суд запретил Ирикефе приближаться к стадиону «Эмирейтс» ближе чем на одну милю. Также ему запрещено находиться в радиусе двух миль от любого стадиона, где играет сборная Англии, за четыре часа до и после матчей.

Как было установлено в суде, полицейский неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей из-за хулиганских и антиобщественных действий на стадионах.

На выездном матче против «Лестера» в феврале 2023 года он скандировал кричалки про «вертолет» – в качестве отсылки к авиакатастрофе 2018 года, в которой погиб владелец клуба Вичай Сривадханапрабха и еще четверо человек.

Также Ирикефе обвинялся в непристойных жестах и оскорблениях в адрес игрока «Лестера », скрывал свою личность, запугивал болельщиков и использовал пиротехнику.

Дисциплинарное разбирательство установило, что 17 апреля 2024 года на матче в Мюнхене он зажег и бросил файер в толпу. В тот же день он был арестован немецкой полицией и оштрафован на 100 евро за ношение балаклавы и солнцезащитных очков на «Альянц Арене».

Суперинтендант Эмма Бонд заявила, что Ирикефе демонстрировал «недопустимое поведение на футбольных матчах для любого человека, а уж тем более для полицейского, который должен придерживаться высочайших стандартов как на службе, так и за ее пределами».