У «Ман Сити» 75% вероятности на финиш в топ-4. Перед сезоном она составляла 93%
«Манчестер Сити» уступил «Ливерпулю» 0:2 в центральном матче 26-го тура АПЛ.
На данный момент «Сити» делит четвертое место в таблице с «Ньюкаслом» – у обеих команд по 44 очка. «Борнмут» и «Челси» набрали по 43, у «Астон Виллы» – 42, у «Брайтона» – 40.
Букмекеры оценивают возможность финиша «Сити» в четверке коэффициентом 1.33. Он стал чуть выше, чем был перед матчем против «Ливерпуля» (1.27). 1.33 – это 75% вероятности.
Перед началом сезона финиш «Сити» в топ-4 оценивался в 1.08 (это 93% вероятности).
Салах забил «Сити» и отдалился от Холанда в списке бомбардиров. Еще в ноябре победе норвежца отдавали 80%
Опубликовал: Михаил Морозов
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