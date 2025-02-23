У «Ман Сити» 75% вероятности на финиш в топ-4. Перед сезоном она составляла 93%

«Манчестер Сити» уступил «Ливерпулю» 0:2 в центральном матче 26-го тура АПЛ.

На данный момент «Сити» делит четвертое место в таблице с «Ньюкаслом» – у обеих команд по 44 очка. «Борнмут» и «Челси» набрали по 43, у «Астон Виллы» – 42, у «Брайтона» – 40.

Букмекеры оценивают возможность финиша «Сити» в четверке коэффициентом 1.33. Он стал чуть выше, чем был перед матчем против «Ливерпуля» (1.27). 1.33 – это 75% вероятности.

Перед началом сезона финиш «Сити» в топ-4 оценивался в 1.08 (это 93% вероятности).

Ставки на Спортсе

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