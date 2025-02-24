Гурцкая о Карпине и «Ростове»: «Он был на соскоке, хотел уйти. Но это как с Гвардиолой в «Сити» – бросить команду сейчас было бы как предательство. Человек устал, тяжелые условия»

Тимур Гурцкая рассказал, почему Валерий Карпин думал об уходе из «Ростова».

– Карпин не ушел в это окно, но он был на соскоке. Он хотел уйти.

– Что поменялось?

– Это как с Гвардиолой в «Сити ». Бросить команду сейчас было бы как будто предательство. Потому что они ослабли, они продали игрока ключевого.

Я знаю, почему Валерий Георгиевич хотел уйти. До 10 июня он не увидит свою семью, для него это тяжело. Когда все будут неделю отдыхать, он будет находиться в сборной. Эти переезды, он реально морально уже устал. Там не вопрос финансов, еще чего-то. Просто человек устал, он уже семь лет там работает. Тяжелые условия.

С финансами проблемы [в клубе], игроков надо постоянно уговаривать. Они не могут вести себя как топовые клубы, когда надо – поднять зарплату, где-то удержать футболиста. Тяжело, – сказал в шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.