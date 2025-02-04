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  • Палмер создал 32 голевых момента за 2 месяца – больше, чем любой игрок топ-5 лиг. У хавбека «Челси» 0 ассистов на этом отрезке
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Палмер создал 32 голевых момента за 2 месяца – больше, чем любой игрок топ-5 лиг. У хавбека «Челси» 0 ассистов на этом отрезке

Коул Палмер лидирует по числу созданных моментов за 2 месяца в топ-5 лигах.

С 4 декабря 22-летний полузащитник «Челси» создал 32 голевых момента для партнеров – больше, чем любой другой игрок в топ-5 чемпионатов Европы.

Однако ни один из них не был реализован его партнерами, и за этот период у Палмера нет ни одной результативной передачи.

Последний раз хавбек отметился ассистом в матче с «Астон Виллой» (3:0) 1 декабря. В том матче Палмер также забил гол. 

Всего в текущем сезоне АПЛ англичанин отметился 14 голами и 6 результативными передачами в 24 матчах. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Opta
logoЧелси
logoКоул Палмер
logoпремьер-лига Англия
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