Палмер создал 32 голевых момента за 2 месяца – больше, чем любой игрок топ-5 лиг. У хавбека «Челси» 0 ассистов на этом отрезке
Коул Палмер лидирует по числу созданных моментов за 2 месяца в топ-5 лигах.
С 4 декабря 22-летний полузащитник «Челси» создал 32 голевых момента для партнеров – больше, чем любой другой игрок в топ-5 чемпионатов Европы.
Однако ни один из них не был реализован его партнерами, и за этот период у Палмера нет ни одной результативной передачи.
Последний раз хавбек отметился ассистом в матче с «Астон Виллой» (3:0) 1 декабря. В том матче Палмер также забил гол.
Всего в текущем сезоне АПЛ англичанин отметился 14 голами и 6 результативными передачами в 24 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Opta
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