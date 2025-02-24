Тюрам тренировался индивидуально в выходной «Интера». Форвард стремится восстановиться к матчу с «Наполи»

Маркус Тюрам стремится восстановиться к матчу с «Наполи».

Нападающий «Интера» получил травму в ходе встречи с «Фиорентиной» (2:1) 10 февраля. Он не смог продолжить игру из-за повреждения и был заменен в 1-м тайме матча 24-го тура Серии А.

Миланцы сыграют с «Наполи» в 27-м туре Серии А 1 марта. Завтра им предстоит матч с «Лацио» в Кубке Италии.

Несмотря на то, что команде был предоставлен выходной после победы над «Дженоа» (1:0), француз провел индивидуальную тренировку, сообщает FcInter1908. Форвард стремится как можно скорее решить проблемы с голеностопом и быть готовым к выездной игре с «Наполи».

Несмотря на то, что «Интер» исключил серьезную травму, Маркус был вынужден тренироваться отдельно в течение нескольких дней и смог выйти на замену только во 2-м тайме против «Ювентуса» (0:1), прежде чем снова пропустил матч против «Дженоа».

Французский футболист является лучшим бомбардиром «Интера» в Серии А с 13 голами в 25 играх, однако за последние 9 матчей в лиге он забил только 1 гол. Подробная статистика 27-летнего игрока доступна по ссылке .