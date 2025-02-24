Иленич из «Нью-Йорк Сити» в стиле Роналду отпраздновал гол «Интер Майами»: «Сделать это перед Месси было моей мечтой. Я большой поклонник Криштиану»

Митя Иленич объяснил празднование в стиле Роналду в матче против Лионеля Месси.

«Нью-Йорк Сити», за который выступает защитник, сыграл вничью (2:2) с «Интер Майми» Месси в МЛС . 20-летний игрок забил в матче, сделав счет 1:1.

Празднуя гол, Иленич скопировал знаменитое празднование Криштиану Роналду с возгласом Siu.

«Что касается празднования, я большой поклонник Криштиану, если честно. Моей мечтой было сделать это перед Месси.

Я бы сказал, что это также показывает мою уверенность. Я очень, очень рад, что это произошло», – сказал защитник «Нью-Йорк Сити» после игры.

Месси накричал на судью после матча с «Нью-Йорк Сити» и получил желтую. Лионель продолжил спор и после предупреждения