Иленич из «Нью-Йорк Сити» в стиле Роналду отпраздновал гол «Интер Майами»: «Сделать это перед Месси было моей мечтой. Я большой поклонник Криштиану»
Митя Иленич объяснил празднование в стиле Роналду в матче против Лионеля Месси.
«Нью-Йорк Сити», за который выступает защитник, сыграл вничью (2:2) с «Интер Майми» Месси в МЛС. 20-летний игрок забил в матче, сделав счет 1:1.
Празднуя гол, Иленич скопировал знаменитое празднование Криштиану Роналду с возгласом Siu.
«Что касается празднования, я большой поклонник Криштиану, если честно. Моей мечтой было сделать это перед Месси.
Я бы сказал, что это также показывает мою уверенность. Я очень, очень рад, что это произошло», – сказал защитник «Нью-Йорк Сити» после игры.
Месси накричал на судью после матча с «Нью-Йорк Сити» и получил желтую. Лионель продолжил спор и после предупреждения
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
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