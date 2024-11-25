«Если о тебе пишут – значит, ты чего-то стоишь». Соболев и Кержаков в шоу об интернет-травле

Игроки «Зенита» Александр Соболев и Михаил Кержаков, а также Владислав Радимов поучаствовали в шоу «Каждый третий» , которое посвящено борьбе с кибербуллингом.

По данным VK, каждый третий человек сталкивается с травлей в интернете.

«Когда-то комментарии задевали, но сейчас точно нет»

Соболев и Кержаков по-разному реагируют на чтение критики о себе: если Михаила могут задеть какие-то мнения, то Александр утверждает, что относится к подобному спокойно.

«Как у меня это происходит – просто вырабатывается иммунитет, броня. И тебе уже без разницы. Я вообще спокойно могу зайти, комментарии читать, – говорит Соболев. – Может когда-то задевало, но в последние три-четыре года точно нет. Если пишут – хорошо, значит о тебе знают, ты чего-то стоишь. Я нахожу в этом еще и мотивацию. Получаю удовольствие, когда кто-то критикует, а затем переобувается. Задевает ли что-то? Может, про семью что-то. Сейчас болельщики «Зенита» кричат про меня, я понимаю их прекрасно, но они никогда не трогают близких».

«Не каждый хороший футболист может заиграть в «Зените» и «Спартаке»

По мнению Соболева, футболистам достается больше, чем людям из творческих профессий:

«Многие звезды – певцы, артисты – мало сталкиваются с критикой. У них все равно больше фанатов, чем хейтеров. Когда они делают какой-то косяк и их начинают хейтить их же фанаты, им очень тяжело, так как они практически с этим не сталкиваются. Когда меня на протяжении десяти лет критикуют при любой игре, то к этому привыкаешь.

Но не каждый хороший футболист может заиграть в «Зените» и «Спартаке». Потому что сегодня тебя носят на руках, а через неделю хейтят. И не каждый человек с таким давлением справляется».

«Что бы ты ни сделал, всегда найдется повод для критики»

Соболев говорит, что чем игрок ярче в публичном поле, тем больше его хейтят: «Если ты не боишься о чем-то говорить, ты к себе привлекаешь внимание. Естественно, кому-то это может понравиться, кому-то нет. Что бы ты ни сделал, всегда найдется повод для критики. Ты пожертвовал куда-то деньги, это случайно где-то вылезло, тебе скажут «хайп».

Кержаков в подтверждение рассказал историю времен игры за «Анжи». Однажды он случайно из разговора с работником стадиона узнал, что у сотрудницы прачечной сын болеет раком. И решил помочь: «Поднимаюсь в номер, у меня там был конверт, я даже не знал, какая там сумма точно, только примерно понимал. Передал через того человека и попросил, чтобы он не говорил от кого. Как-то это пошло в прессу – и что стали люди говорить: «Пфф, что за сопли, тысяч 60. Да они там в день тратят столько». И пошло-поехало».

«Негативные комментарии запоминаются больше, чем положительные»

По мнению Кержакова, кибербуллинг наиболее опасен для молодых футболистов.

«Они переживают намного сильнее. Психика еще не сформирована, тебе хочется как-то заявить о себе, ждешь похвалы, не оброс панцирем. Тщеславие присутствует у каждого спортсмена – и когда ты заходишь в комментарии, видишь 10 положительных отзывов и 11-й скажет, что ты дерьмо, то естественно ты запомнишь его. Негативные комментарии триггерят больше».

Ближе к концу выпуска гости выпуска почитали гневные комментарии о себе.

Михаил повеселился.

А Александра комменты про дельфинарий уже не впечатляют: «Это настолько заезженная тема, что я бы если прочитал, то даже не заметил бы».

Совсем не впечатляют.

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