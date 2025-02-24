Энрике о 77 голах Халка за «Зенит»: «Даст бог, смогу его превзойти. Если упорно трудиться, все возможно»

Луис Энрике не прочь обогнать Халка по голам за «Зенит».

— Халк забил 77 голов за «Зенит», став самым результативным иностранцем в истории клуба. Можешь ли ты представить, что забьешь столько же за «Зенит»?

— Я буду ежедневно работать, чтобы сравняться с ним и обойти его. Знаю, что это будет сложно, но, даст бог, я смогу дотянуться до него или даже превзойти.

— 77 голов — более чем солидное число.

— Я понимаю. Если упорно трудиться в «Зените» и забивать много, то все возможно, – сказал новый форвард «Зенита ».