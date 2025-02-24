Захарян заменен в перерыве матча с «Леганесом». У Арсена гол, 4 удара и 19 точных передач
Арсен Захарян не вышел на второй тайм матча с «Леганесом».
Полузащитник «Сосьедада» был заменен в перерыве игры 25-го тура Ла Лиги.
Россиянин вышел в стартовом составе впервые в этом сезоне. На 12-й минуте он открыл счет ударом из-за пределов штрафной.
Всего на счету Захаряна 4 удара, 19 точных передач (всего – 23), один отбор в этой игре.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: WhoScored
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