Захарян вышел в старте «Сосьедада» впервые с мая – против «Леганеса». Арсен отдал голевой пас в прошлом матче

Арсен Захарян включен в стартовый состав на матч Ла Лиги.

Полузащитник «Сосьедада» с первой минуты играет против «Леганеса» в 25-м туре.

В последний раз россиянин начинал матч на поле вместо скамейки 25 мая.

20 февраля Захарян отметился голевой передачей в Лиге Европы. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .