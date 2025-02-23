Захарян вышел в старте «Сосьедада» впервые с мая – против «Леганеса». Арсен отдал голевой пас в прошлом матче
Арсен Захарян включен в стартовый состав на матч Ла Лиги.
Полузащитник «Сосьедада» с первой минуты играет против «Леганеса» в 25-м туре.
В последний раз россиянин начинал матч на поле вместо скамейки 25 мая.
20 февраля Захарян отметился голевой передачей в Лиге Европы. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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