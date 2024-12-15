Владелец «Лиона» выложил фото с Кубком Либертадорес и отметил «ПСЖ». Аль-Хелайфи заявлял, что Текстор «ничего не понимает в футболе»
Ранее стало известно, что у Джона Текстора возник конфликт Нассером Аль-Хелайфи – сообщалось, что их отношения ухудшились в том числе из-за разногласий по процессу торгов за внутренние ТВ-права Лиги 1.
В переписке владелец «Лиона» упрекнул Аль-Хелайфи в «мании величия». В ответ президент «ПСЖ» заявлял, что Текстор «ничего не понимает в футболе».
После победы «Ботафого», который также принадлежит холдингу Текстора Eagle, в Кубке Либертадорес, американский предприниматель опубликовал в социальных сетях свою фотографию с трофеем.
К фото прикреплен фрагмент переписки в мессенджере с входящим сообщением: «Ты ничего не понимаешь в футболе, и я трачу время зря, общаясь с тобой. Куда бы ты ни пошел, ты проиграешь». Имя отправителя не указано, однако в публикации отмечен официальный аккаунт «ПСЖ».
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