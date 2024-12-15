Владелец «Лиона» выложил фото с Кубком Либертадорес и отметил «ПСЖ». Аль-Хелайфи заявлял, что Текстор «ничего не понимает в футболе»

Джон Текстор выложил фото с Кубком Либертадорес на фоне конфликта с Аль-Хелайфи.

Ранее стало известно, что у Джона Текстора возник конфликт Нассером Аль-Хелайфи – сообщалось, что их отношения ухудшились в том числе из-за разногласий по процессу торгов за внутренние ТВ-права Лиги 1.

В переписке владелец «Лиона » упрекнул Аль-Хелайфи в «мании величия». В ответ президент «ПСЖ » заявлял, что Текстор «ничего не понимает в футболе».

После победы «Ботафого », который также принадлежит холдингу Текстора Eagle, в Кубке Либертадорес, американский предприниматель опубликовал в социальных сетях свою фотографию с трофеем.

К фото прикреплен фрагмент переписки в мессенджере с входящим сообщением: «Ты ничего не понимаешь в футболе, и я трачу время зря, общаясь с тобой. Куда бы ты ни пошел, ты проиграешь». Имя отправителя не указано, однако в публикации отмечен официальный аккаунт «ПСЖ ».

Фото: instagram.com/john_textor