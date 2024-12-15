Президент «ПСЖ» летом писал владельцу «Лиона», что тот «ничего не понимает в футболе», и советовал учиться «управлять клубом и СМИ». Текстор заявил, что у Аль-Хелайфи «мания величия» (L’Equipe)
Французская газета утверждает, что летом глава «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи и владелец «Лиона» Джон Текстор обменивались холодными текстовыми сообщениями, что свидетельствует о резком ухудшении их некогда теплых отношений.
Между ними накопились противоречия, включая процесс торгов за внутренние ТВ-права Лиги 1.
12 июля Текстор, как сообщается, попросил Аль-Хелайфи поговорить с ним по поводу ТВ-прав, упомянув, что его держит в курсе дела генеральный директор «Лиона». Нассер якобы ответил Текстору: «Ты должен знать, что твой человек ничего не смыслит в ТВ-правах, хорошего тебе дня».
«Ты связался со мной не для того, чтобы спросить мое мнение, а чтобы сказать, что я должен думать», – заявил Текстор. После серии едких текстовых сообщений Аль-Хелайфи ответил Текстору, что не намерен разговаривать с ним или даже видеть его снова.
«Учись управлять клубом и СМИ, это последний раз, когда я позволяю тебе говорить со мной», – написал президент «ПСЖ».
Американский бизнесмен ответил, что его это устраивает, и добавил: «Ты всегда говоришь, что спасаешь всех, что является просто манией величия».
Комментарий Текстора, похоже, задел Аль-Хелайфи, который закончил обмен следующим словами: «Ты ничего не понимаешь в футболе, и я трачу время зря, общаясь с тобой. Куда бы ты ни пошел, ты проиграешь».
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