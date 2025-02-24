Кин выписан из больницы после рассечения от удара об колено защитника «Вероны». Форварда «Фиорентины» унесли с поля на носилках и увезли на скорой
Нападающий «Фиорентины» не смог устоять на ногах во время верхового единоборства за мяч и врезался лицом в колено набегавшего защитника «Вероны» Павла Давидовича. Выбежавшие на поле медики оказали футболисту медицинскую помощь. Кин попытался продолжить матч, однако спустя какое-то время итальянец рухнул на газон.
Кин получил рассечение в области века, на его лице была видна кровь. Игрока унесли с поля на носилках под аплодисменты зрителей, его шея была зафиксирована при помощи специального удерживающего устройства. Кина вывезли со стадиона на машине скорой помощи, он оставался в сознании и направился на медицинское обследование. Встреча 26-го тура Серии А завершилась победой «Вероны» (1:0).
По сообщению «Фиорентины», футболист был выписан из больницы в Вероне ночью и вернулся во Флоренцию.
Ему были проведены все необходимые медицинские и диагностические тесты.
Кина унесли на носилках после удара об колено защитника «Вероны». На лице Мойзе была кровь, форварда «Фиорентины» увезли на скорой
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