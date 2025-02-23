Кина унесли на носилках после удара об колено защитника «Вероны». На лице Мойзе была кровь, форварда «Фиорентины» увезли на скорой

Мойзе Кин получил сильный удар по лицу в матче с «Вероной».

Нападающий «Фиорентины» не смог устоять на ногах во время верхового единоборства за мяч и врезался лицом в колено набегавшего защитника «Вероны» Павла Давидовича.

Выбежавшие на поле медики оказали футболисту медицинскую помощь. Кин попытался продолжить матч, однако спустя какое-то время итальянец рухнул на газон.

Кин получил рассечение в области века, на его лице была видна кровь. Игрока унесли с поля на носилках под аплодисменты зрителей, его шея была зафиксирована при помощи специального удерживающего устройства.

Кина вывезли со стадиона на машине скорой помощи, он оставался в сознании и направился на медицинское обследование.

Встреча 26-го тура Серии А завершилась победой «Вероны» (1:0).