Кина унесли на носилках после удара об колено защитника «Вероны». На лице Мойзе была кровь, форварда «Фиорентины» увезли на скорой
Мойзе Кин получил сильный удар по лицу в матче с «Вероной».
Нападающий «Фиорентины» не смог устоять на ногах во время верхового единоборства за мяч и врезался лицом в колено набегавшего защитника «Вероны» Павла Давидовича.
Выбежавшие на поле медики оказали футболисту медицинскую помощь. Кин попытался продолжить матч, однако спустя какое-то время итальянец рухнул на газон.
Кин получил рассечение в области века, на его лице была видна кровь. Игрока унесли с поля на носилках под аплодисменты зрителей, его шея была зафиксирована при помощи специального удерживающего устройства.
Кина вывезли со стадиона на машине скорой помощи, он оставался в сознании и направился на медицинское обследование.
Встреча 26-го тура Серии А завершилась победой «Вероны» (1:0).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Corriere dello Sport
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