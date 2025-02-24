Трент – первый, кого обвели более 10 раз в матче АПЛ. У Доку 13 обводок в игре с «Ливерпулем»

Трент Александер-Арнолд стал первым игроком, кого обвели более 10 раз в матче АПЛ.

В воскресенье защитник «Ливерпуля » принял участие в игре с «Манчестер Сити » (2:0). Вингер «горожан» Жереми Доку совершил в этом матче 13 обводок – это рекорд в текущем чемпионате Англии. Учет обводок в АПЛ ведется с сезона-2015/16.