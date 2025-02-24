Трент – первый, кого обвели более 10 раз в матче АПЛ. У Доку 13 обводок в игре с «Ливерпулем»
Трент Александер-Арнолд стал первым игроком, кого обвели более 10 раз в матче АПЛ.
В воскресенье защитник «Ливерпуля» принял участие в игре с «Манчестер Сити» (2:0).
Вингер «горожан» Жереми Доку совершил в этом матче 13 обводок – это рекорд в текущем чемпионате Англии. Учет обводок в АПЛ ведется с сезона-2015/16.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sofascore
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