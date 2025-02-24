«Захарян вернулся!» Ла Лига о голе хавбека «Сосьедада»
Ла Лига выложила пост о голе Арсена Захаряна.
Полузащитник «Реал Сосьедад» впервые вышел в стартовом составе в этом сезоне и открыл счет на 12-й минуте игры 25-го тура против «Леганеса» (3:0).
Россиянин нанес точный удар в верхний угол ворот из-за пределов штрафной площади. Это четвертый матч Захаряна в сезоне – игрок долгое время восстанавливался после травмы.
В последний раз Захарян забивал 15 марта 2024 года – это был его единственный гол после трансфера в Испанию.
«Захарян вернулся! 💙⚽️», – написал официальный аккаунт Ла Лиги, прикрепив видео с голом.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Ла Лиги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости