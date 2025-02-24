«Захарян вернулся!» Ла Лига о голе хавбека «Сосьедада»

Ла Лига выложила пост о голе Арсена Захаряна.

Полузащитник «Реал Сосьедад » впервые вышел в стартовом составе в этом сезоне и открыл счет на 12-й минуте игры 25-го тура против «Леганеса » (3:0).

Россиянин нанес точный удар в верхний угол ворот из-за пределов штрафной площади. Это четвертый матч Захаряна в сезоне – игрок долгое время восстанавливался после травмы.

В последний раз Захарян забивал 15 марта 2024 года – это был его единственный гол после трансфера в Испанию.

«Захарян вернулся! 💙⚽️», – написал официальный аккаунт Ла Лиги , прикрепив видео с голом.