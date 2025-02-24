Беллингем про Модрича: «С другой планеты 👽👏🏽»
Джуд Беллингем сравнил Луку Модрича с инопланетянином.
39-летний хорватский хавбек «Мадрида» красивым дальним ударом забил победный гол в матче Ла Лиги против «Жироны» (2:0).
«С другой планеты 👽👏🏽», – написал полузащитник «Мадрида» Беллингем в сторис инстаграма.
Карло Анчелотти: «Модрич – подарок футболу, нам посчастливилось работать с легендой. Его можно сравнить с Мальдини – неспроста оба доиграли до 40. Лука должен играть, пока есть желание»
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: инстаграм Джуда Беллингема
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