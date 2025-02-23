Судья обсудил эпизод с рукой Гарсии с тренером «Лас-Пальмаса»: «Если бы не было офсайда, был бы пенальти»
Встреча 25-го тура Ла Лиги завершилась победой каталонцев со счетом 2:0.
На 80-й минуте матча мяч после удара защитника хозяев Алекса Суареса попал в руку Эрику Гарсии в штрафной площади каталонцев, причем перед этим Суарес также подыграл себе рукой.
Арбитр Адриан Вега, ознакомившись с видеоповтором эпизода, принял решение не назначать 11-метровый, поскольку игрок «Лас-Пальмаса» в момент подачи в штрафную находился в офсайде.
После матча главный тренер «Лас-Пальмаса» Диего Мартинес попросил арбитра объяснить его решение. Их диалог попал в трансляцию.
Адриан Вега: «Решение может кому-то нравиться, кому-то – нет...»
Диего Мартинес: «Ну тогда нам просто не везет».
Вега: «Нет, все было верно, если бы не было офсайда, это был бы фол...»
Мартинес: «Да, но тогда... зачем вы остановили игру?»
Вега: «Чтобы люди знали, чтобы не думали, что...».
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