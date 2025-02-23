Судья обсудил эпизод с рукой Гарсии с тренером «Лас-Пальмаса»: «Если бы не было офсайда, был бы пенальти»

Тренер «Лас-Пальмаса» обсудил с судьей спорный момент в матче с «Барселоной».

Встреча 25-го тура Ла Лиги завершилась победой каталонцев со счетом 2:0.

На 80-й минуте матча мяч после удара защитника хозяев Алекса Суареса попал в руку Эрику Гарсии в штрафной площади каталонцев, причем перед этим Суарес также подыграл себе рукой.

Арбитр Адриан Вега, ознакомившись с видеоповтором эпизода, принял решение не назначать 11-метровый, поскольку игрок «Лас-Пальмаса » в момент подачи в штрафную находился в офсайде.

После матча главный тренер «Лас-Пальмаса» Диего Мартинес попросил арбитра объяснить его решение. Их диалог попал в трансляцию.

Адриан Вега: «Решение может кому-то нравиться, кому-то – нет...»

Диего Мартинес: «Ну тогда нам просто не везет».

Вега: «Нет, все было верно, если бы не было офсайда, это был бы фол...»

Мартинес: «Да, но тогда... зачем вы остановили игру?»

Вега: «Чтобы люди знали, чтобы не думали, что...».