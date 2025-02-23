Экс-арбитр Бурруль считает, что «Лас-Пальмас» заслужил пенальти за игру рукой Гарсии в штрафной «Барсы»: «Он очевиден, нет признаков, указывающих на позиционный офсайд»

Экс-арбитр Альфонсо Перес Бурруль считает, что «Лас-Пальмас» заслужил пенальти.

«Барселона » на выезде обыграла «Лас-Пальмас» (2:0) в 25-м туре Ла Лиги . На 80-й минуте матча мяч после удара защитника хозяев Алекса Суареса попал в руку Эрику Гарсии в штрафной площади каталонцев, причем перед этим Суарес также подыграл себе рукой.

Арбитр Адриан Вега, ознакомившись с видеоповтором эпизода, принял решение не назначать 11-метровый, поскольку игрок «Лас-Пальмаса » в момент подачи в штрафную находился в офсайде.

«Пенальти Эрика Гарсии очевиден, но я не обнаружил никаких признаков, которые указывали бы на позиционный офсайд», – заявил бывший судья.

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»