Экс-арбитр Бурруль считает, что «Лас-Пальмас» заслужил пенальти за игру рукой Гарсии в штрафной «Барсы»: «Он очевиден, нет признаков, указывающих на позиционный офсайд»
Экс-арбитр Альфонсо Перес Бурруль считает, что «Лас-Пальмас» заслужил пенальти.
«Барселона» на выезде обыграла «Лас-Пальмас» (2:0) в 25-м туре Ла Лиги. На 80-й минуте матча мяч после удара защитника хозяев Алекса Суареса попал в руку Эрику Гарсии в штрафной площади каталонцев, причем перед этим Суарес также подыграл себе рукой.
Арбитр Адриан Вега, ознакомившись с видеоповтором эпизода, принял решение не назначать 11-метровый, поскольку игрок «Лас-Пальмаса» в момент подачи в штрафную находился в офсайде.
«Пенальти Эрика Гарсии очевиден, но я не обнаружил никаких признаков, которые указывали бы на позиционный офсайд», – заявил бывший судья.
Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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