Рыбус о матче России и Польши: «Нереально в ближайшее время. Должно пройти еще минимум несколько лет»

Мачей Рыбус заявил, что матч России и Польши в данный момент нереален.

– Хотел бы увидеть товарищеский матч России и Польши? Насколько это реально вообще?

– В ближайшее время – точно нереально. Пока Россия в основном играет товарищеские матчи со сборными из Африки. Когда снимут бан, все будет иначе.

А насчет матча России и Польши, то мне без разницы. Об этом должны высказываться игроки сборной, которым играть. Но чтобы такой матч состоялся, должно пройти еще минимум несколько лет, – сказал бывший защитник «Спартака », «Локомотива » и «Рубина ».

25 марта сборная России сыграет товарищеский матч с Замбией, в июне команда Валерия Карпина проведет встречи против Нигерии (6 июня) и Беларуси (10 июня).