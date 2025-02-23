Рыбус о матче России и Польши: «Нереально в ближайшее время. Должно пройти еще минимум несколько лет»
Мачей Рыбус заявил, что матч России и Польши в данный момент нереален.
– Хотел бы увидеть товарищеский матч России и Польши? Насколько это реально вообще?
– В ближайшее время – точно нереально. Пока Россия в основном играет товарищеские матчи со сборными из Африки. Когда снимут бан, все будет иначе.
А насчет матча России и Польши, то мне без разницы. Об этом должны высказываться игроки сборной, которым играть. Но чтобы такой матч состоялся, должно пройти еще минимум несколько лет, – сказал бывший защитник «Спартака», «Локомотива» и «Рубина».
25 марта сборная России сыграет товарищеский матч с Замбией, в июне команда Валерия Карпина проведет встречи против Нигерии (6 июня) и Беларуси (10 июня).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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