Конте об 1:2 с «Комо» и разнице между таймами: «Наполи» был как доктор Джекил и мистер Хайд. Мы должны зарабатывать свой хлеб тяжелым трудом, нет гарантий, что мы выдержим до конца сезона»
Главный тренер «Наполи» в послематчевом интервью подчеркнул разницу между первым и вторым таймами в исполнении своей команды.
«Сегодня мы были как доктор Джекил и мистер Хайд (персонажи повести Роберта Льюиса Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» (1886), рассказывающей об истории двух половин (доброй и злой) одной личности – Спортс’‘). Это случается уже не первый раз в сезоне, но сегодня мы проиграли и поэтому сейчас говорим об этом.
Мы должны зарабатывать свой хлеб тяжелым трудом каждый день: стоит нам хоть немного сбавить темп – и вот что происходит. Но ребята здесь ни при чем: я тренер и, видимо, не заметил этого спада.
Нет никаких гарантий, что мы выдержим до конца сезона: поражение должно нас обжечь, и мы должны немедленно перевернуть страницу. До сих пор наш путь был выдающимся, но чем выше поднимаешься, тем сильнее ветер...» – сказал Конте.
«Наполи» уступил лидерство в таблице «Интеру», отставая на 1 балл.
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