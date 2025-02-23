Конте об 1:2 с «Комо» и разнице между таймами: «Наполи» был как доктор Джекил и мистер Хайд. Мы должны зарабатывать свой хлеб тяжелым трудом, нет гарантий, что мы выдержим до конца сезона»

Антонио Конте высказался о поражении от «Комо» (1:2) в 26-м туре Серии А.

Главный тренер «Наполи » в послематчевом интервью подчеркнул разницу между первым и вторым таймами в исполнении своей команды.

«Сегодня мы были как доктор Джекил и мистер Хайд (персонажи повести Роберта Льюиса Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» (1886), рассказывающей об истории двух половин (доброй и злой) одной личности – Спортс’‘). Это случается уже не первый раз в сезоне, но сегодня мы проиграли и поэтому сейчас говорим об этом.

Мы должны зарабатывать свой хлеб тяжелым трудом каждый день: стоит нам хоть немного сбавить темп – и вот что происходит. Но ребята здесь ни при чем: я тренер и, видимо, не заметил этого спада.

Нет никаких гарантий, что мы выдержим до конца сезона: поражение должно нас обжечь, и мы должны немедленно перевернуть страницу. До сих пор наш путь был выдающимся, но чем выше поднимаешься, тем сильнее ветер...» – сказал Конте .

«Наполи» уступил лидерство в таблице «Интеру», отставая на 1 балл.