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  • Конте об 1:2 с «Комо»: «Наполи» показал психологический надлом, это причиняет боль. Во 2-м тайме вышла другая команда, мы сразу упустили его – соперник был более агрессивен и голоден»
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Конте об 1:2 с «Комо»: «Наполи» показал психологический надлом, это причиняет боль. Во 2-м тайме вышла другая команда, мы сразу упустили его – соперник был более агрессивен и голоден»

Антонио Конте высказался о поражении «Наполи» в Серии А.

Неаполитанцы в гостях проиграли «Комо» (1:2) в 26-м туре чемпионата Италии.

«Первый тайм мне очень понравился, в том числе потому, что после первой неудачи мы не сбились и продолжили играть. Нужно задаться вопросом о втором тайме, так как цель провести его как первый осталась в раздевалке. Во втором тайме вышла другая команда, мы упустили его с самого начала.

Это неудача причиняет боль из-за того, как она произошла, потому что на психологическом уровне мы показали надлом, как и в последних трех играх, в которых мы позволяли себе уступать. Ребята отдают все силы, но нужно проложить путь и дать им время для роста с точки зрения менталитета.

С начала года мы играем под давлением, которое, к счастью, сами на себя навлекли, оставаясь на вершине турнирной таблицы. Теперь нам предстоит справиться с этим наилучшим образом, пытаясь проанализировать, почему во втором тайме соперник был более агрессивен, голоден и имел больше желания.

Говорить об отдельных людях бесполезно, я не думаю, что это правильно. Мы все выигрываем и проигрываем вместе, и я всегда несу за это ответственность в первую очередь», – сказал главный тренер «Наполи».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoНаполи
logoКомо
logoсерия А Италия
logoАнтонио Конте
психология
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