Экитик интересен «Арсеналу» и «Челси». Форвард «Айнтрахта» рассматривается как альтернатива Исаку

Юго Экитик может продолжить карьеру в АПЛ.

22-летний нападающий «Айнтрахта » рассматривается «Арсеналом » и «Челси » в качестве альтернативы Александеру Исаку .

Французский футболист считается более доступным вариантом, в отличие от нападающего «Ньюкасла ».

При этом отмечается, что немецкий клуб хотел бы сохранить Юго Экитика в команде в следующем сезоне.

В этом сезоне Экитик забил 12 голов и сделал 3 передачи в 21 матче Бундеслиги.