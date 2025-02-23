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Пеп об АПЛ: «Никто больше не наберет 100 очков, не выиграет 4 титула подряд. Уровень команд вырос, середняки великолепны»

Пеп Гвардиола высоко оценил уровень Премьер-лиги.

«АПЛ очень сильно изменилась с тех пор, как я приехал в Англию 9 лет назад. Уровень команд изменился. Раньше на титул претендовали 2-3 команды, сейчас таких много.

А середняки? Они великолепны! Честно, великолепны! Их тренеры, игроки, скауты. Уровень команд вырос. Играешь против «Вулвс» и думаешь: «Они могут играть против нас». Так что все команды стали крепче.

Вот почему никто [больше] не наберет 100 очков в АПЛ, не выиграет четыре подряд титула. Не в ходе моей жизни, извините», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в интервью Нилу Уорноку на ютуб-канале Sky Sports Premier League.

Пеп Гвардиола: «Ман Сити» побил все рекорды в Англии. Кто сейчас набрал бы 100 очков? А четыре раза взял АПЛ? Я жду»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал Sky Sports Premier League
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoПеп Гвардиола
logoВулверхэмптон
logoНил Уорнок
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