Пеп об АПЛ: «Никто больше не наберет 100 очков, не выиграет 4 титула подряд. Уровень команд вырос, середняки великолепны»
Пеп Гвардиола высоко оценил уровень Премьер-лиги.
«АПЛ очень сильно изменилась с тех пор, как я приехал в Англию 9 лет назад. Уровень команд изменился. Раньше на титул претендовали 2-3 команды, сейчас таких много.
А середняки? Они великолепны! Честно, великолепны! Их тренеры, игроки, скауты. Уровень команд вырос. Играешь против «Вулвс» и думаешь: «Они могут играть против нас». Так что все команды стали крепче.
Вот почему никто [больше] не наберет 100 очков в АПЛ, не выиграет четыре подряд титула. Не в ходе моей жизни, извините», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в интервью Нилу Уорноку на ютуб-канале Sky Sports Premier League.
Пеп Гвардиола: «Ман Сити» побил все рекорды в Англии. Кто сейчас набрал бы 100 очков? А четыре раза взял АПЛ? Я жду»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал Sky Sports Premier League
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