Слот о «Сити»: «АПЛ беспощадна – если вы не в лучшей форме, каждая игра дается тяжело. Они уже на верном пути. Это единственный сезон, когда они не наверху, вероятно»

Арне Слот высказался о «Манчестер Сити» в преддверии матча Премьер-лиги.

Сегодня «Ливерпуль » сыграет с «горожанами» в 26-м туре АПЛ . Матч пройдет в 19:30 по московскому времени.

«Все удивлены, что «Сити » не на вершине, потому что они были там на протяжении многих лет.

У них отличный тренер [Пеп Гвардиола], который показал, что он может быть там каждый сезон. Так что не думаю, что кто-то ожидал, что они сейчас будут так сильно отставать от нас. Я считаю, что они снова поднимутся.

Я думаю, в прошлые выходные они были очень хороши против «Ньюкасла» (4:0). Они уже подписали трех или четырех новых игроков, так что все знают, что это, вероятно, единственный сезон, когда они не наверху.

Все, по крайней мере я, ожидают, что они снова будут там в следующем сезоне, потому что вы уже видите, как они поднимаются. Так что это сюрприз, но я думаю, что они уже намного лучше. У них были один или два трудных месяца.

Они хорошо начали сезон, и я думаю, что сейчас они снова на верном пути. Но они потеряли слишком много очков в сложный период сезона, когда у них также было много травм. И потом, эта лига беспощадна. Если вы не в лучшей форме, каждая игра дается тяжело», – сказал главный тренер «Ливерпуля».