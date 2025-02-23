Пеп о 3-м или 4-м месте «Ман Сити» по итогам сезона АПЛ: «Это было бы огромным успехом. Задача – попасть в Лигу чемпионов, но реальность диктует свои условия»

Пеп Гвардиола оценил шансы «Ман Сити» на попадание в топ-4 по итогам сезона АПЛ.

После 25 матчей «горожане» занимают в таблице 4-е место.

– Вы бы гордились третьим или четвертым местом?

– Невероятно. Вау. Это было бы большим достижением, 100%. Мы идем на ужин, я вас приглашаю. Вы выбираете ресторан – я плачу!

Задача – попасть в Лигу чемпионов. Это было бы огромным успехом. Я настроен на то, что нам это удастся, но реальность диктует свои условия, – сказал тренер «Манчестер Сити ».