Пеп о 3-м или 4-м месте «Ман Сити» по итогам сезона АПЛ: «Это было бы огромным успехом. Задача – попасть в Лигу чемпионов, но реальность диктует свои условия»
Пеп Гвардиола оценил шансы «Ман Сити» на попадание в топ-4 по итогам сезона АПЛ.
После 25 матчей «горожане» занимают в таблице 4-е место.
– Вы бы гордились третьим или четвертым местом?
– Невероятно. Вау. Это было бы большим достижением, 100%. Мы идем на ужин, я вас приглашаю. Вы выбираете ресторан – я плачу!
Задача – попасть в Лигу чемпионов. Это было бы огромным успехом. Я настроен на то, что нам это удастся, но реальность диктует свои условия, – сказал тренер «Манчестер Сити».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Daily Mail
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