Ррахмани забил в свои ворота из-за пределов штрафной: защитник «Наполи» не глядя отправил мяч в створ после аута в матче с «Комо»
«Наполи» забил в свои ворота на первых минутах матча с «Комо».
На 7-й минуте матча 26-го тура Серии А Амир Ррахмани получил мяч после вбрасывания аута. Под прессингом со стороны Ассане Диао защитник «Наполи» из-за пределов штрафной направил мяч в сторону ворот своей команды. Голкипер Алекс Мерет не успел отреагировать на удар Ррахмани, и мяч попал в пустые ворота.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, первый тайм).
Изображения: кадры из трансляции «Матч Футбол 1»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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