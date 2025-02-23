Ррахмани забил в свои ворота из-за пределов штрафной: защитник «Наполи» не глядя отправил мяч в створ после аута в матче с «Комо»

«Наполи» забил в свои ворота на первых минутах матча с «Комо».

На 7-й минуте матча 26-го тура Серии А Амир Ррахмани получил мяч после вбрасывания аута. Под прессингом со стороны Ассане Диао защитник «Наполи» из-за пределов штрафной направил мяч в сторону ворот своей команды. Голкипер Алекс Мерет не успел отреагировать на удар Ррахмани, и мяч попал в пустые ворота.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, первый тайм).

Изображения: кадры из трансляции «Матч Футбол 1»