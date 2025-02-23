Ван Дейк о матче с «Сити»: «Они были чемпионами 4 раза подряд не просто так и заслуживают уважения. Но «Ливерпуль» постарается отдать все и выиграть»

Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити».

Сегодня «Ливерпуль » сыграет с «горожанами» в 26-м туре АПЛ . Матч пройдет в 19:30 по московскому времени.

– Остается ли «Сити» опасным, несмотря на неудачный сезон?

– Сто процентов. Недавно они обыграли «Ньюкасл » со счетом 4:0. Они были чемпионами четыре раза подряд не просто так. Так что они заслуживают имеющегося уважения, и мы определенно им его окажем.

Но в воскресенье мы поедем туда и постараемся выиграть матч. Мы знаем, что это будет трудно, потому что мы давно не побеждали там [на «Этихаде»] в Премьер-лиге, мы все это знаем.

Но мы должны выйти туда храбрыми, вместе с нашими болельщиками, отдать все, что у нас есть, и попытаться сделать шаг вперед, – сказал капитан «Ливерпуля».