Ван Дейк о матче с «Сити»: «Они были чемпионами 4 раза подряд не просто так и заслуживают уважения. Но «Ливерпуль» постарается отдать все и выиграть»
Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити».
Сегодня «Ливерпуль» сыграет с «горожанами» в 26-м туре АПЛ. Матч пройдет в 19:30 по московскому времени.
– Остается ли «Сити» опасным, несмотря на неудачный сезон?
– Сто процентов. Недавно они обыграли «Ньюкасл» со счетом 4:0. Они были чемпионами четыре раза подряд не просто так. Так что они заслуживают имеющегося уважения, и мы определенно им его окажем.
Но в воскресенье мы поедем туда и постараемся выиграть матч. Мы знаем, что это будет трудно, потому что мы давно не побеждали там [на «Этихаде»] в Премьер-лиге, мы все это знаем.
Но мы должны выйти туда храбрыми, вместе с нашими болельщиками, отдать все, что у нас есть, и попытаться сделать шаг вперед, – сказал капитан «Ливерпуля».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
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