Судья не назначил пенальти в ворота «Барсы» за игру рукой Гарсии из-за офсайда у игрока «Лас-Пальмаса»
Офсайд спас «Барселону» от пенальти в их ворота.
На 80-й минуте матча Ла Лиги мяч после удара защитника «Лас-Пальмаса» Алекса Суареса попал в руку Эрику Гарсии в штрафной площади каталонцев, причем перед этим Суарес также подыграл себе рукой.
Арбитр Адриан Вега, ознакомившись с видеоповтором эпизода, принял решение не назначать 11-метровый, поскольку игрок «Лас-Пальмаса» в момент подачи в штрафную находился в офсайде.
Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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