«Спартак» идет в правильном направлении. С последнего чемпионства прошло 8 лет — пора побеждать». Обухов о трансферах красно-белых
После 18 туров красно-белые занимают в таблице 3-е место, отставая на 2 очка от «Краснодара» и «Зенита».
— Как оцените закупки «Спартака»? Заявка на чемпионство?
— Клуб провел хорошую, агрессивную трансферную политику. Понятно, что «Спартак» каждый год хочет бороться за чемпионство, но для пришедших иностранцев еще нужно время для адаптации, посмотрим, как они вольются.
— Команда нуждалась в усилении?
— Любая команда всегда нуждается в точечном усилении. Думаю, «Спартак» идет в правильном направлении. С последнего чемпионства прошло восемь лет — пора побеждать.
Но многое будет зависеть от «Зенита» и «Краснодара», как они будут играть. Чемпионат будет интересным, «Динамо» еще может подтянуться, а «Локомотиву» не хватит запаса прочности, слишком молодой состав. Весна будет гиперответственной, не знаю, как справятся молодые игроки с давлением прессы и болельщиков, — сказал бывший нападающий «Спартака».
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