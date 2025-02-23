Сафонов поздравил «Краснодар» с 17-летием: «Счастлив, что связан с этой командой. Родной клуб помог мне обрести свой путь»

Матвей Сафонов поздравил «Краснодар» с днем рождения.

«Сегодня отмечает свое 17-летие мой родной клуб, который помог мне понять себя, обрести свой путь и сделать первые шаги в большой футбол. Я счастлив, что связан с этой командой. С днем рождения, футбольный клуб «Краснодар », – написал вратарь «ПСЖ », выступавший за «быков» с 2017 по 2024 год.