Сафонов сыграет за «ПСЖ» впервые с декабря – с «Ле-Маном» в 1/8 Кубка Франции. Это 9-й матч россиянина за парижский клуб

Матвей Сафонов сыграет за «ПСЖ» впервые с декабря.

Российский голкипер выйдет в стартовом составе парижан на матч 1/8 финала Кубка Франции против «Ле-Мана ». Начало встречи – в 23:10 по московскому времени.

Это будет 9-я игра Сафонова за «ПСЖ». В последний раз он появлялся на поле за клуб 22 декабря в игре 1/32 финала Кубка с «Лансом» (1:1, 4:3 по пенальти).

«Ле-Ман» – «ПСЖ». Сафонов и Хвича в старте. Онлайн-трансляция начнется в 23:10, Спортс’’ покажет игру