Агент Шапи о переходе в МЛС: «Крутая развивающаяся лига, стилистически очень подходит. Это шаг вперед. Тренер лично высказал серьезный интерес и желание»
Алан Агузаров оценил переход Магомеда-Шапи Сулейманова в МЛС.
Футболист перешел в клуб «Канзас-Сити».
– Как возник вариант с переходом в «Канзас»?
– Был запланированный приезд тренера «Канзас‑Сити» на игру «Арис» – ПАОК, чтобы утвердиться в своем интересе в отношении партнера Шапи Ману Гарсии.
Он наблюдал за Ману, ему очень понравился Шапи. В итоге теперь и Ману, и Шапи – игроки «Канзас‑Сити».
Мы обсудили с моим партнером и с Шапи данный вариант и пришли к тому, что однозначно нужно соглашаться. Решились на переход, потому что очевидно – это шаг вперед.
Потому что это крутая развивающаяся лига, которая стилистически нам очень подходит!
Потому что тренер лично высказал серьезный интерес и желание! – сказал представитель футболиста Алан Агузаров.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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