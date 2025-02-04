Агент Шапи о переходе в МЛС: «Крутая развивающаяся лига, стилистически очень подходит. Это шаг вперед. Тренер лично высказал серьезный интерес и желание»

Алан Агузаров оценил переход Магомеда-Шапи Сулейманова в МЛС.

Футболист перешел в клуб «Канзас-Сити».

– Как возник вариант с переходом в «Канзас»?

– Был запланированный приезд тренера «Канзас‑Сити» на игру «Арис» – ПАОК, чтобы утвердиться в своем интересе в отношении партнера Шапи Ману Гарсии.

Он наблюдал за Ману, ему очень понравился Шапи. В итоге теперь и Ману, и Шапи – игроки «Канзас‑Сити».

Мы обсудили с моим партнером и с Шапи данный вариант и пришли к тому, что однозначно нужно соглашаться. Решились на переход, потому что очевидно – это шаг вперед.

Потому что это крутая развивающаяся лига, которая стилистически нам очень подходит!

Потому что тренер лично высказал серьезный интерес и желание! – сказал представитель футболиста Алан Агузаров.