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Хюттер об 1:2 с «Лиллем»: «Досадное поражение. В матчах с топ-5 Лиги 1 «Монако» набрал всего одно очко»

Ади Хюттер оценил поражение от «Лилля» (1:2) в Лиге 1.

– Досадное поражение, потому что «Лилль» для нас прямой конкурент в борьбе за путевку в Лигу чемпионов. Позволив сопернику забить дважды, мы сильно усложнили себе жизнь, однако наша команда билась до самой последней минуты. 

Мы создали ряд опасных моментов, большинство из которых пришлись на первый тайм. Возможности отличиться были как у Бирета, так и у Бен-Сегира. В начале матча также мог бы быть назначен пенальти за фол на Минамино.

Нам не хватило результативности, однако у меня сложилось впечатление, что команда прибавила по сравнению с тем, что она демонстрировала на поле несколькими неделями ранее. Я считаю, что это позитивный сигнал, тем не менее на данный момент еще очень непросто принять это поражение.

Нужно также отметить игру «Лилля» в обороне. Нам противостояла одна из лучших команд чемпионата Франции, которая вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов напрямую. Повторюсь, мы старались найти выход из сложившейся ситуации до самой последней минуты.

Нас не устраивает место в таблице, но сезон не завершился в этом туре. Мы должны продолжать борьбу, и мы ее продолжим.

- Как можно объяснить такое количество неудач в матчах с прямыми конкурентами?

Каждая победа приносит по три очка. В матчах с командами из первой пятерки Лиги 1 мы набрали всего одно очко, и радости это мне не приносит. Впереди еще 11 туров, и нужно постараться сделать все возможное, чтобы набрать как можно больше очков и завоевать путевку в Лигу чемпионов, потому что это важно для клуба.

Мы еще не вышли на финишную прямую, тем не менее наша игра в гостевых встречах оставляет желать лучшего. Мы уверенно играем дома, теперь нужно выправить ситуацию в гостях. Это наш приоритет.  Сегодняшнее поражение — это удар по команде, но мы не собираемся сдаваться, – сказал тренер «Монако».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Монако»
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logoлига 1 Франция
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