Флик о Ла Лиге: «Для «Реала» важно быть лидером, как и для всех. Но важно сосредоточиться на себе. «Барса» хочет показать, насколько она хороша»

Ханси Флик высказался об игре в Ла Лиге и потере очков конкурентами.

О мотивация «Барселоны»

«Я чувствую, что команда хочет показать, насколько она хороша, насколько хорош ее менталитет. Для нас это нечто необычное, им нравится тренироваться и и совершенствоваться. Вот что я вижу.

А что касается чемпионата, то у них есть уверенность от тренировок и матчей... Мы говорим себе, что хотим совершенствоваться, и мы должны продолжать двигаться вперед в этом смысле».

О потере очков «Реалом» и «Атлетико»

«Я знаю все, что происходит, матчи были рано, и я был хорошо информирован. Для меня важно сосредоточиться на себе. Это лучшее, что мы можем сделать.

Я знаю, что для «Реала» важно быть лидером. Как и для всех. Это важно, и это придает уверенности. Но мы должны играть, побеждать и показывать, что мы отлично выступаем», – сказал главный тренер «Барселоны».