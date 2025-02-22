«Арсенал» проиграл в АПЛ впервые с ноября – «Вест Хэму». Было 10 побед и 5 ничьих

Прервалась серия «Арсенала» без поражений в АПЛ.

В 26-м туре команда Микеля Артеты уступила «Вест Хэму » (0:1).

До сегодняшнего матча «Арсенал » не проигрывал в 15 играх АПЛ подряд, одержав на этом отрезке 10 побед и 5 раз сыграв вничью. Последнее поражение в чемпионате до этого дня «канониры» потерпели 2 ноября от «Ньюкасла» (0:1).

Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча.