«Арсенал» проиграл в АПЛ впервые с ноября – «Вест Хэму». Было 10 побед и 5 ничьих
Прервалась серия «Арсенала» без поражений в АПЛ.
В 26-м туре команда Микеля Артеты уступила «Вест Хэму» (0:1).
До сегодняшнего матча «Арсенал» не проигрывал в 15 играх АПЛ подряд, одержав на этом отрезке 10 побед и 5 раз сыграв вничью. Последнее поражение в чемпионате до этого дня «канониры» потерпели 2 ноября от «Ньюкасла» (0:1).
Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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