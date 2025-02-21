Гурцкая про 90-е: «Точно не лихие и страшные. Для меня – время возможностей. Если у тебя была коммерческая жилка, ты готов пахать, рисковать – мог заработать»

Тимур Гурцкая высказался о девяностых годах в России.

– Есть Россия 90-х, в которой обитали вы – с закрытым Петергофом и концертами звезд за тысячи долларов. И есть Россия 90-х, где людям иногда платили зарплату продуктами. Вы ощущали этот контраст?

– Нет. Я всегда мог работать по 20 часов, чтобы так себя не ощущать. Никогда не ходил на криминальные вещи, но знал, что легко могу подняться. Что, условно говоря, сливочное масло в Одессе стоит 2 рубля, а в Сухуми – 5 рублей. Или что на обратном пути можно взять вино за рубль, которое в Киеве стоит три. А сидеть и плакать, что мне недоплачивают… Я не говорю, что все должны этим заниматься, нет. Но я знал, что мне нужны деньги. Знал, как их заработать. И знал, что работать придется не шесть часов, а 20.

– 90-е для вас – время возможностей или лихие и страшные?

– Точно не лихие и страшные. Для меня – время возможностей. Если у тебя была коммерческая жилка, ты готов пахать, рисковать, куда-то поехать – мог заработать. Просто сейчас в фильмах есть эта романтика… Я не уверен, что она была такой для всех в то время. Что все жили как в сериале «Лихие». В «Лихих» меня многие моменты с той концентрацией ужаса просто смешили. Как будто люди из дома выйти не могли, – сказал футбольный агент в интервью Спортсу’‘.

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