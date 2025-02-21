Вальдано об 1/8 финала ЛЧ: «Реал» сыграет с «Атлетико», а у «Барсы» прямой путь в полуфинал»

Хорхе Вальдано сравнил сопеников «Реала» и «Барселоны» в плей-офф ЛЧ.

«Атлетико» сыграет с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов, в четвертьфинале победитель встретится с ПСВ или «Арсеналом». «Барселона » в 1/8 финала сыграет с «Бенфикой», победитель выходит на Боруссию» Дортмунд или «Лилль».

«Атлетико » и «Реал Мадрид » пересекаются – это очень опасно для обеих команд, а «Барселона » получила прямой путь до полуфинала», – сказал бывший игрок и экс-директор «Реала» Хорхе Вальдано .

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. «Реал» сыграет с «Атлетико», «Ливерпуль» – с «ПСЖ», «Барселона» – с «Бенфикой», «Бавария» – с «Байером»

«Реал» и «Атлетико» 5 раз встречались в плей-офф ЛЧ – «сливочные» выиграли все противостояния. Клубы встретятся в 1/8 финала