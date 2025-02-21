Вальдано об 1/8 финала ЛЧ: «Реал» сыграет с «Атлетико», а у «Барсы» прямой путь в полуфинал»
Хорхе Вальдано сравнил сопеников «Реала» и «Барселоны» в плей-офф ЛЧ.
«Атлетико» сыграет с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов, в четвертьфинале победитель встретится с ПСВ или «Арсеналом». «Барселона» в 1/8 финала сыграет с «Бенфикой», победитель выходит на Боруссию» Дортмунд или «Лилль».
«Атлетико» и «Реал Мадрид» пересекаются – это очень опасно для обеих команд, а «Барселона» получила прямой путь до полуфинала», – сказал бывший игрок и экс-директор «Реала» Хорхе Вальдано.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. «Реал» сыграет с «Атлетико», «Ливерпуль» – с «ПСЖ», «Барселона» – с «Бенфикой», «Бавария» – с «Байером»
«Реал» и «Атлетико» 5 раз встречались в плей-офф ЛЧ – «сливочные» выиграли все противостояния. Клубы встретятся в 1/8 финала
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: A Bola
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