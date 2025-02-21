«Реал» и «Атлетико» 5 раз встречались в плей-офф ЛЧ – «сливочные» выиграли все противостояния. Клубы встретятся в 1/8 финала
Мадридский клубы встретятся на стадии 1/8 финала – первый матч пройдет на «Бернабеу», второй – на «Метрополитано». Они не играли друг с другом в турнире с 2017 года.
За всю современную историю турнира (с сезона-1991/92) «Реал» и «Атлетико» провели друг с другом 6 матчей. Дважды команды встречались в финале (сезоны 2013/14 и 2015/16) – оба раза победу одерживал «Реал».
Суммарно на счету «сливочных» 4 победы над «Атлетико» в рамках Лиги чемпионов, «матрасники» побеждали лишь раз – 2:1 после 0:3 в первой игре. Одна игра завершилась вничью.
Всего «Реал», помимо двух побед в финале, проходил «Атлетико» по сумме двух матч в четвертьфинале и полуфинале.
Добавим, что в Кубке европейских чемпионов команды играли в 1959 году на стадии полуфинала, и «Реал» вышел в финал по сумме трех матчей (две игры плюс переигровка).
Таким образом, «Реал» выходил победителем в противостоянии пять раз из пяти – в 1959-м, 2014-м, 2015-м, 2016-м и 2017-м.
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