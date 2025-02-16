Де Йонг счастлив в «Барсе» и чувствует себя важной частью проекта при Флике. Переговоры о новом контракте начнутся весной (Mundo Deportivo)
Mundo Deportivo сообщает, что нидерландский полузащитник чувствует себя важным игроком в проекте клуба и доволен работой с Ханси Фликом. Главный тренер «Барселоны» дал понять, что рассчитывает на него как в настоящем, так и в будущем.
Кроме того, Де Йонг уверен в конкурентоспособности команды и ее способности бороться за все трофеи как в нынешнем, так и в следующем сезоне. Игрок чувствует себя счастливым в клубе и хочет продлить контракт, истекающий в 2026 году – при этом спортивный проект «Барселоны» для него важнее финансовых условий.
Вместе с тем де Йонг и его окружение согласны с руководством клуба в том, что на данный момент рано обсуждать продление контракта – агент полузащитника ранее сообщил об этом спортивному директору «Барселоны» Деку. Ожидается, что переговоры начнутся в марте или апреле, когда де Йонг проявит себя в решающих матчах Ла Лиги, Лиги чемпионов и Кубка Испании.
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