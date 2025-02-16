  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Де Йонг счастлив в «Барсе» и чувствует себя важной частью проекта при Флике. Переговоры о новом контракте начнутся весной (Mundo Deportivo)
25

Де Йонг счастлив в «Барсе» и чувствует себя важной частью проекта при Флике. Переговоры о новом контракте начнутся весной (Mundo Deportivo)

Френки де Йонг счастлив в «Барселоне».

Mundo Deportivo сообщает, что нидерландский полузащитник чувствует себя важным игроком в проекте клуба и доволен работой с Ханси Фликом. Главный тренер «Барселоны» дал понять, что рассчитывает на него как в настоящем, так и в будущем.

Кроме того, Де Йонг уверен в конкурентоспособности команды и ее способности бороться за все трофеи как в нынешнем, так и в следующем сезоне. Игрок чувствует себя счастливым в клубе и хочет продлить контракт, истекающий в 2026 году – при этом спортивный проект «Барселоны» для него важнее финансовых условий.

Вместе с тем де Йонг и его окружение согласны с руководством клуба в том, что на данный момент рано обсуждать продление контракта – агент полузащитника ранее сообщил об этом спортивному директору «Барселоны» Деку. Ожидается, что переговоры начнутся в марте или апреле, когда де Йонг проявит себя в решающих матчах Ла Лиги, Лиги чемпионов и Кубка Испании.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
logoБарселона
logoФренки де Йонг
logoЛа Лига
logoХанс-Дитер Флик
logoДеку
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Барса» планирует продлить контракты Ямаля, Рафиньи и Кунде. Решение по де Йонгу примут по итогам сезона
19вчера, 08:49
Флик просит боссов «Барсы» продлить контракт с де Йонгом. Тренер видит хавбека важной частью проекта
737 февраля, 10:43
Де Йонг заинтересован в продлении контракта с «Барселоной». Клуб примет решение в конце сезона (Mundo Deportivo)
2627 января, 19:51
Рекомендуем
Главные новости
Меньян и «Милан» продлят контракт до 2028-го с зарплатой 5 млн евро в год. Голкипер интересен «ПСЖ»
419 минут назад
В «Реале» считают судейство в матчах с «Атлетико» и «Осасуной» реакцией на жалобу клуба (Marca)
4326 минут назад
ТВ «Реала» о чемпионате Испании: «Отвратительная лига Негрейры. Пусть уже начнется Суперлига, пожалуйста»
2239 минут назад
«Барсе» необходимо улучшить финансовое положение, несмотря на выход к правилу «1 к 1». Клуб должен разгрузить зарплатную ведомость, чтобы подписывать игроков летом
949 минут назад
Сафонов на французском дал комментарий после игры с «Тулузой»: «Трудная, но важная победа. Для меня был спокойный матч»
5559 минут назадВидео
Аморим о возможном увольнении из «МЮ»: «Самое сложное в моей работе – поражения, а не отставки. В таком клубе и под таким давлением вы всегда рискуете»
30сегодня, 10:14
У Сафонова 6,5 от Le Parisien за матч с «Тулузой» – 2-е место после забившего Руиса. L’Équipe поставил вратарю 6 баллов
12сегодня, 09:59
«Бешикташ» отклонил предложение «Спартака» о трансфере Жедсона за 25 млн евро (Sözcü)
68сегодня, 09:48
«Да пусть идет на хер». Анчелотти выругался после желтой в матче с «Осасуной», когда арбитр Монтеро отошел от скамейки
71сегодня, 09:45
«Реал» потребует аннулировать красную Беллингема в матче с «Осасуной». В клубе считают, что судья ошибся в протоколе, написав, что Джуд сказал ему «иди на ###»
88сегодня, 09:24
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-директор «Барсы» Фрейша о «Реале»: «Они так привыкли жульничать, что расстраиваются, когда их судят по правилам. Крики фанатов самого прибыльного клуба в истории – это комедия»
46 минут назад
Жедсон, которого хочет купить «Спартак», останется в «Бешикташе» до конца сезона (Серджан Дикме)
113 минут назад
Сафонов о французском языке: «Я начал говорить и общаться с одноклубниками, сейчас мне комфортнее. Стараюсь заниматься 2-3 раза в неделю»
329 минут назад
Бреэль Эмболо: «Головин – топ-футболист, хотел играть с таким. То, как он двигается, как думает о футболе, делает его особенным»
129 минут назад
«Юве» и Гатти обсудят продление контракта в феврале. Защитнику предложат 2,5 млн евро за сезон
238 минут назад
Бове о проблемах с сердцем: «Это заставило меня понять, насколько тонка грань между жизнью и смертью. Не играть в футбол сложно – чувствую себя как певец, потерявший голос»
57 минут назад
Слот о «Ливерпуле»: «Мы создали кофе-бар, где игроки проводят время вместе. Если нет результатов, такой атмосферы не будет, но все это способствует успеху»
4сегодня, 10:14
Андрей Аршавин: «Илич не пригодится «Спартаку» в режиме «здесь и сейчас», чтобы включиться в борьбу за чемпионство»
4сегодня, 10:08
Товарищеские матчи. «Крылья Советов» победили «Кызыл-Жар» и сыграют с «Тоболом», «Динамо» Махачкала против «Ахмата»
1сегодня, 09:52
Дмитрий Сенников: «Пиняеву не хватает стабильности. Ему ничего не дают сделать против отдельных команд»
7сегодня, 09:28
Рекомендуем