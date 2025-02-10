Ожиганов о Fan ID в КХЛ: «Не дай Бог! По посещаемости футбольного чемпионата можно увидеть, насколько стадионы опустели. Это триггер для болельщиков»
Игорь Ожиганов высказался о возможном введении Fan ID в Фонбет Чемпионате КХЛ.
– Если бы в хоккее придумали что-то вроде Fan ID...
– Да не дай Бог! По посещаемости футбольного Кубка и чемпионата можно увидеть, насколько стадионы опустели. Я вот сделал себе Fan ID – это не трудно, но для болельщиков это какой-то триггер.
– Может ли это послужить привлечению большего количества людей на хоккей?
– Не думаю. Люди же выбирают по интересам. Не могут же они просто переключиться с футбола на хоккей.
– Многие говорят о возможном возвращении Овечкина в «Динамо». Ждете его, чтобы вместе поиграть?
– Я с ним никогда нигде не пересекался. Конечно, хотел бы с ним в одной команде сыграть, – сказал защитник «Динамо» Игорь Ожиганов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
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