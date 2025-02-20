Дарвин Нуньес: «Я не был лучшим три недели назад и не являюсь худшим сейчас. Если я падаю, то поднимаюсь. Вы никогда не увидите, как я опускаю руки»

Дарвин Нуньес пообещал не сдаваться после неудачной игры с «Виллой».

«Ливерпуль » сыграл вничью с «Астон Виллой» в перенесенном 29-м туре АПЛ (2:2).

При счете 2:2 во втором тайме мерсисайдцы провели атаку, в которой Доминик Собослаи с правого фланга штрафной сделал передачу на дальнюю штангу, но Дарвин Нуньес не попал в пустые ворота, отправив мяч выше створа.

«Я не был лучшим три недели назад, и не являюсь худшим сейчас. Если я падаю, то поднимаюсь. Вы никогда не увидите, как я опускаю руки.

Я отдам всего себя до последнего дня, пока буду здесь, в «Ливерпуле». Упорство!💪🏼» – написал форвард «Ливерпуля».