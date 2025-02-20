«Ливерпуль» выиграет ЛЧ с вероятностью 20,2%. Шансы «Арсенала» – 16,8%, «Барсы» – 12,7%, «Реал» – пятый в рейтинге (Opta)

Суперкомпьютер Opta обновил рейтинг фаворитов ЛЧ после стыковых матчей.

Главным претендентом по состоянию на сегодняшний день является «Ливерпуль». Он выиграет турнир с вероятностью 20,2%.

Первая десятка выглядит следующим образом:

1. «Ливерпуль » – 20,2%

2. «Арсенал » – 16,8%

3. «Барселона » – 12,7%

4. «Интер » – 12,4%

5. «Реал » – 10,5%

6. «ПСЖ » – 8,8%

7. «Байер » – 4,6%

8. «Бавария » – 4,2%

9. «Атлетико » – 3,8%

10. «Астон Вилла » – 1,2%