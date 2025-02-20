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  • «Ливерпуль» выиграет ЛЧ с вероятностью 20,2%. Шансы «Арсенала» – 16,8%, «Барсы» – 12,7%, «Реал» – пятый в рейтинге (Opta)
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«Ливерпуль» выиграет ЛЧ с вероятностью 20,2%. Шансы «Арсенала» – 16,8%, «Барсы» – 12,7%, «Реал» – пятый в рейтинге (Opta)

Суперкомпьютер Opta обновил рейтинг фаворитов ЛЧ после стыковых матчей.

Главным претендентом по состоянию на сегодняшний день является «Ливерпуль». Он выиграет турнир с вероятностью 20,2%.

Первая десятка выглядит следующим образом: 

1. «Ливерпуль» – 20,2%

2. «Арсенал» – 16,8%

3. «Барселона» – 12,7%

4. «Интер» – 12,4%

5. «Реал» – 10,5%

6. «ПСЖ» – 8,8%

7. «Байер» – 4,6%

8. «Бавария» – 4,2%

9. «Атлетико» – 3,8%

10. «Астон Вилла» – 1,2%

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
logoБарселона
logoЛиверпуль
logoАрсенал
logoРеал Мадрид
logoБавария
logoПСЖ
logoИнтер
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