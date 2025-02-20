Арне Слот: «Ливерпулю» придется помучиться, чтобы не подпустить «Ман Сити» к воротам. Даже если их игроки наденут другие футболки, будет понятно, что это команда Пепа»
«Мы снова столкнемся с такой сильной командой, как «Астон Вилла». Арсенал» играет перед нами, но это не делает нашу игру легче или сложнее. У нас 12 матчей, у «Арсенала» 13. Мы не можем смотреть на другие команды, мы знаем, что на «Этихаде» тяжело.
«Ман Сити» при Гвардиоле – отличная команда, которая умеет очень хорошо играть. За много лет у них было несколько месяцев не на высоте. Вижу, как они возвращаются сейчас после матча с «Ньюкаслом». Нам придется помучиться и потрудиться, чтобы не подпустить их к своим воротам, но перед ними сильная команда.
У «Ман Сити» доступны игроки, стиль тот же. Мне это нравится: если они наденут другие футболки, то сразу все равно сразу поймешь, что это команда Пепа Гвардиолы. Мы видели это, даже когда они теряли очки. Если у него выбывают игроки, то в АПЛ становится очень сложно. Игроки вернулись, стиль тот же, результаты лучше», – сказал тренер «Ливерпуля».
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