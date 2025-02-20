Ямаль о переходе в «Реал»: «Нет, ни в коем случае»

Ламин Ямаль исключил возможность перехода в «Реал».

– Что если «Реал» сделает тебе предложение?

– Ни в коем случае. «Реал» – нет, – сказал вингер «Барселоны».

Ямаль о расизме на стадионе «Реала»: «Если они называют меня негром... Я такой – и меня это не беспокоит. При счете 0:3 или 0:4 они больше ничего не могут сделать»