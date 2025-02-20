Хомуха о возможном возобновлении карьеры Кержакова: «Он точно не поможет «Зениту». Ему 42 года, о каком «Зените» идет речь?»
Дмитрий Хомуха считает, что Александр Кержаков не помог бы «Зениту».
Ранее «РБ Спорт» сообщал, Кержаков рассматривает вариант с возобновлением профессиональной карьеры игрока в связи с паузой в тренерстве. Сам Александр это опровергал.
«Кержаков точно не поможет «Зениту». Ему 42 года, о каком «Зените» может идти речь? Сейчас несерьезно говорить о каких-то футбольных навыках Кержакова применительно к профессиональному спорту.
Если бы была новость о его участии в медийном футболе, тогда можно было бы обсуждать. Возраст не позволит играть ему на позиции нападающего. Вряд ли он кого-то заинтересует», — сказал бывший футболист «Зенита».
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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