Хомуха о возможном возобновлении карьеры Кержакова: «Он точно не поможет «Зениту». Ему 42 года, о каком «Зените» идет речь?»

Дмитрий Хомуха считает, что Александр Кержаков не помог бы «Зениту».

Ранее «РБ Спорт» сообщал, Кержаков рассматривает вариант с возобновлением профессиональной карьеры игрока в связи с паузой в тренерстве. Сам Александр это опровергал.

«Кержаков точно не поможет «Зениту ». Ему 42 года, о каком «Зените» может идти речь? Сейчас несерьезно говорить о каких-то футбольных навыках Кержакова применительно к профессиональному спорту.

Если бы была новость о его участии в медийном футболе, тогда можно было бы обсуждать. Возраст не позволит играть ему на позиции нападающего. Вряд ли он кого-то заинтересует», — сказал бывший футболист «Зенита».